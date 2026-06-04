Frauenfeld - Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) beteiligt sich an Coachbetter und wird strategischer Gesellschafter. Mit dem Investment baut der grösste Sportverband der Welt - über 8 Millionen Mitglieder und mehr als 24.000 Vereine - gemeinsam mit Coachbetter die digitale Infrastruktur für den Amateurfussball aus. Coachbetter ist die führende Plattform für Vereins- und Team-Management im Fussball. Heute arbeiten Spitzenklubs der City Football Group ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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