Die Mag7 waren in den vergangenen Tagen zweigeteilt. Alphabet, Amazon, Tesla und Meta taten sich schwer. Nach der Aufholjagd bei Microsoft trägt Meta mittlerweile die rote Laterne des Septetts. Unterstützung kommt von überraschender Stelle. Nvidia CEO Jensen Huang spricht sich für Meta aus. Huang hat in einem aktuellen CNBC-Interview überraschend nicht OpenAI, Google oder Nvidia selbst als führenden KI-Anwender bezeichnet, sondern Meta. Zur Begründung verwies er auf den tiefgreifenden Umbau der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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