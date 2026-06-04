Mars, Roboter, autonomes Fahren: Der Tech-Milliardär setzt seinen Unternehmen immer wieder ambitionierte Ziele. Die New York Times hat nachgezählt - und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Elon Musk ist für seine kontroversen Ankündigungen bekannt. Im Laufe der Jahre hat er zahlreiche Ziele für seine Unternehmen formuliert: SpaceX soll eine Kolonie auf dem Mars gründen, Tesla-Fahrzeuge vollständig autonom fahren und der humanoide Roboter Optimus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n