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Markus Weingran
04.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Quanten-Aktien: Broadcom: Nicht gut genug | Crowdstrike: Hohe Ausgaben | Hochtief: DAX-Auftstieg

Ein Wachstum von 200 % reicht nicht mehr. Das musste heute die Aktie von Broadcom feststellen. Die Experten hatten beim Umsatz mit KI-Halbleitern noch mehr erwartet. Die Aktie geht kräftig in die Knie: Eine Chance?Quantinuum: Der neue Quanten-Star lässt die Konkurrenz zittern Die Honeywell-Abspaltung feiert heute ihr Debüt an der Nasdaq. Die angestrebte Bewertung ist dabei recht sportlich. Im Vorfeld des Börsenganges haben sich einige Anleger aus der Quantenbranche bereits zurückgezogen. Wird das Quantinuum-IPO ein Erfolg und muss sich die Konkurrenz fürchten? Weltraum-Aktien im Abwärtssog - Wird SpaceX vom Heilsbringer zum Problem? SpaceX sollte eigentlich den gesamten Weltraum-Sektor …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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