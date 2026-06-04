Check: Quanten-Aktien: Broadcom: Nicht gut genug | Crowdstrike: Hohe Ausgaben | Hochtief: DAX-Auftstieg

Ein Wachstum von 200 % reicht nicht mehr. Das musste heute die Aktie von Broadcom feststellen. Die Experten hatten beim Umsatz mit KI-Halbleitern noch mehr erwartet. Die Aktie geht kräftig in die Knie: Eine Chance?Quantinuum: Der neue Quanten-Star lässt die Konkurrenz zittern Die Honeywell-Abspaltung feiert heute ihr Debüt an der Nasdaq. Die angestrebte Bewertung ist dabei recht sportlich. Im Vorfeld des Börsenganges haben sich einige Anleger aus der Quantenbranche bereits zurückgezogen. Wird das Quantinuum-IPO ein Erfolg und muss sich die Konkurrenz fürchten? Weltraum-Aktien im Abwärtssog - Wird SpaceX vom Heilsbringer zum Problem? SpaceX sollte eigentlich den gesamten Weltraum-Sektor …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran