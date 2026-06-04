Bern - Der Gelbe Riese baut im IT-Bereich landesweit rund 60 Vollzeitstellen ab. Damit nimmt die Post nach eigenen Angaben eine Neuausrichtung ihrer Aktivitäten in diesem Sektor vor. Mitte Juni werde ein Konsultationsverfahren eingeleitet, teilte die Post der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit eine Meldung der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps». «Wir streichen keine Stellen in der Schweiz, um sie im Ausland zu kompensieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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