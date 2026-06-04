Die Debatte über die Digitalisierung der Stromnetze wird in Deutschland seit Jahren entlang einer einzigen Achse geführt: dem Rollout von Smart Metern. Das ist insofern bemerkenswert, als Verteilnetzbetreiber für ihren eigenen Netzbetrieb gar nicht primär Verbrauchsdaten aus den Haushalten brauchen - sondern Zustandsdaten aus dem Netz selbst. Und genau diese Daten liefert das intelligente Messsystem (iMSys) nicht. Das ist nicht als Kritik gegen das BSI-Schutzprofil gemeint. iMSys und Smart-Meter-Gateway erfüllen eine wichtige Funktion - nur eben nicht die, die ein Verteilnetzbetreiber benötigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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