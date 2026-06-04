Zürich - Die 19-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat aus 70 zugelassenen Bewerbungen die Finalisten der diesjährigen Awards bestimmt. Die Finalisten in der «Early Stage Startup of the Year» Kategorie sind ForenSwiss und Porters. In der Kategorie «Growth Stage Startup of the Year» haben BLP und Calvin Risk das Finale erreicht. Das Finale der Swiss FinTech Awards steht dieses Jahr im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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