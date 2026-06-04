Interlaken - Für Bundespräsident Guy Parmelin und den Bundesrat ist die Ankündigung der USA vom Mittwoch zu neuen Importzöllen keine Überraschung gewesen. «Wir wussten, dass zum Abschnitt 301 des amerikanischen Handelsgesetzes Untersuchungen laufen und haben einen Entscheid erwartet», sagte der Wirtschaftsminister am Donnerstag in einem Podiumsgespräch zum Auftakt des Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken. «Wir haben zu den von den USA vorgetragenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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