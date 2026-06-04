Die Dresdener Kiwigrid will europaweit ein virtuelles Kraftwerk aus tausenden dezentralen Anlagen aufbauen. Es soll ab 2027 operabel sein. Kiwigrid hat den Aufbau eines virtuellen Kraftwerks angekündigt, das ab 1. Januar 2027 europaweit operieren soll. Ziel sei laut einer Pressemitteilung, dezentrale Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsanlagen wie PV-Anlage, Batterie, Wärmepumpe und Elektroauto einzubinden. Als ersten Schritt kooperiert Kiwigrid mit dem Anbieter für dynamische Stromtarife, Tibber.Um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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