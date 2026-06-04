Die geplante Pharmareform der deutschen Bundesregierung sorgt für heftigen Gegenwind aus der Branche. Mit BioNTech und Eli Lilly haben sich nun zwei Schwergewichte kritisch zu Wort gemeldet. Beide Unternehmen warnen, dass die Pläne die Attraktivität Deutschlands als Pharmastandort erheblich beschädigen könnten. Das ist auch für Anleger ein relevantes Thema.Die Bundesregierung will die Gesundheitsausgaben senken und plant dafür unter anderem niedrigere Medikamentenpreise. Für die Industrie ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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