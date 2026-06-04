New York - Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom sorgt am Donnerstag nach der ausgedehnten KI-Rally für Moll-Stimmung an der Technologiebörse Nasdaq. Der von dieser Branche geprägte Leitindex Nasdaq 100 sank nach einer halben Handelsstunde um 1,2 Prozent auf 30.194 Punkte. Allerdings hatte das Kursbarometer seit Ende März auch um grob ein Drittel zugelegt. Vom Gewicht der KI-Aktien wurde auch der marktbreite S&P 500 ein Stück weit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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