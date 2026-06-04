Die Europäische Kommission verschärft ihren Blick auf mögliche Cybersicherheitsrisiken in der Solarbranche. Nachdem sie zuletzt die Verwendung von EU-Fördermitteln für Projekte mit Wechselrichtern aus "Hochrisikoländern", zu denen auch China zählt, eingeschränkt hatte, kündigt sie nun eine umfassende Risikoprüfung von Solaranlagen in der Europäischen Union an. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten "Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in the Energy Sector" hervor. In dem Strategiepapier ordnet die Kommission Solar- und Windkraftanlagen den kritischen Infrastrukturen zu und nennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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