Limassol - Die europäischen Finanzmärkte bewegen sich im ersten Halbjahr 2026 in einem Umfeld, das von geopolitischen Spannungen, Energiepreisschwankungen und geldpolitischer Unsicherheit geprägt ist. Trotz dieser Rahmenbedingungen zeigen Plattformdaten eine Entwicklung, die dem klassischen Bild des verunsicherten Privatanlegers widerspricht: Europäische Retail-Trader haben ihre Aktivität in den volatilsten Marktphasen nicht reduziert, sondern in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab