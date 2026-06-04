Aarau - Der digitale Vermögensverwalter findependent setzt seinen rasanten Wachstumskurs fort: Das verwaltete Vermögen übersteigt erstmals die Grenze von einer halben Milliarde Schweizer Franken. Dieser historische Meilenstein gelingt nur wenige Wochen, nachdem die seit 2021 etablierte Anlage-App erfolgreich den Wandel zum Wertpapierhaus vollzogen hat. Als erster reiner ETF-Vermögensverwalter der Schweiz erhielt findependent vor Kurzem die FINMA-Bewilligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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