Tagelswangen - Die in-factory GmbH blickt auf 30 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1996 begleitet das IT-Beratungsunternehmen Kunden im DACH-Raum bei der Umsetzung von Daten- und IT-Projekten. Im Mittelpunkt stehen dabei heute mehr denn je Themen wie Datenqualität, Data Governance und die Nutzung von Daten für fundierte Entscheidungen. Diese Themen sind auch Schwerpunkt des 4. Data Community Days 2026 am 16. Juni in Zürich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab