Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag gemeinsam mit den anderen Börsenplätzen eine deutliche Erholungsbewegung gezeigt. Die Investoren setzten offenbar auf eine Entspannung im Iran-Konflikt, auch wenn die Lage wenig durchschaubar blieb. So hatte der iranische Aussenminister immerhin erklärt, dass weiter Kontakte zwischen dem Iran und den USA bestünden. Gleichzeitig gab es einen weiteren Anlauf zu einer Waffenruhe zwischen Israel und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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