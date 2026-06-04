Die Aktie von UnitedHealth könnte nach Einschätzung der Bank of America vor einer weiteren Aufwärtsbewegung stehen. Die Analysten haben ihre Einstufung für den US-Krankenversicherer von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel von 420 auf 450 Dollar erhöht. Die Aktie von UnitedHealth gewinnt heute gut fünf Prozent und ist derzeit der beste Wert des Tages im Dow Jones.Hintergrund der optimistischeren Einschätzung sind neue Daten, die darauf hindeuten, dass die starke Entwicklung im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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