Die Aktie von Madrigal Pharmaceuticals hat zuletzt eine kurze Schwächephase erlebt. Diese hat das Papier aber nun bereits wieder ausgemerzt. Unterstützung erhält die Aktie dabei von positiven News von der Zulassungsseite. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat dem Medikament Resmetirom (Handelsname Rezdiffra) die Zulassung zur Behandlung von Erwachsenen mit metabolischer Steatohepatitis (MASH) erteilt.Damit steht in Großbritannien erstmals eine Therapie für Patienten mit dieser fortschreitenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär