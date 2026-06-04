© Foto: MidjourneyStehen KI-Aktien vor einer gewaltigen Neubewertung? Nach den Broadcom-Earnings werden die Zweifel lauter.Die KI-Rallye hat Ausmaße angemommen, die selbst Experten ratlos zurücklässt. Die unglaubliche Steigerung mancher Wertpapiere erhöht zugleich die Erwartung, dass ein Crash nicht mehr weit sein kann; zumindest für Unternehmen, die im Schatten der allgemeinen Begeisterung ein massives Kursfeuerwerk hinter sich haben. Auf die Bühne der Tatsachen zurückfallen werden Aktien mit enormen Gewinnmultiplikatoren, deren Bewertung astronomisch hoch über ihren historischen Trends liegen. Hier kann man an kleinere Unternehmen denken. Am Donnerstag ließ aber Broadcom ordentlich Flügel, da der …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5951121038,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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