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ALPHABET INC CL A317,30+2,39 %
AMAZON.COM INC218,00+1,09 %
APPLE INC267,35-0,07 %
ARM HOLDINGS PLC ADR332,00-6,48 %
BROADCOM INC351,40-15,05 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC601,50-6,74 %
MANCHESTER UNITED PLC20,400+11,90 %
MARVELL TECHNOLOGY INC250,40-5,58 %
META PLATFORMS INC548,30+3,47 %
MICRON TECHNOLOGY INC854,00-8,36 %
MICROSOFT CORPORATION369,95+0,43 %
NVIDIA CORPORATION185,38+0,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC343,40+5,66 %
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