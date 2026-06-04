Diese Expertenpartnerschaft verkürzt die Implementierungszeit für agentenbasierte Sprachlösungen für Kunden von mehreren Quartalen auf wenige Wochen; ein Demonstrationsmodell ist auf der PegaWorld 2026 zu sehen

CloudInteract, der Spezialist für Amazon Connect und agentenbasierte KI, und Red Kite, der Pega-Implementierungspartner, gaben heute eine gemeinsame Implementierungspartnerschaft bekannt, um Unternehmen, die die Plattformen Pega und Amazon Connect nutzen, autonome KI-Sprachagenten zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Partnerschaft wird eine funktionierende Lösung auf Amazon Connect und Amazon Bedrock vorgestellt, die vom 7. bis 9. Juni 2026 auf der PegaWorld in Las Vegas zu sehen ist.

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Die ersten Anwendungsfälle umfassen das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Behörden und BPO. Die Unternehmen werden auf der PegaWorld einen Anruf zur Terminvereinbarung im Gesundheitswesen demonstrieren, doch dieselbe Architektur lässt sich auf jede regulierte Umgebung anwenden, in der KI-Interaktionen innerhalb geregelter Workflows unter Verwendung von Echtzeit-Kundenkontext, Richtlinien und Entscheidungsfindung ausgeführt werden müssen. Dies stellt sicher, dass KI-Interaktionen nicht bei der Konversation oder dem Datenzugriff enden sie führen zu vollständigen, geregelten Serviceergebnissen.

Das demonstrierte Gespräch läuft durchgängig ab. Ein Anrufer wählt ein. Ein auf Amazon Connect und Bedrock basierender KI-Sprachagent antwortet in natürlicher Sprache gestützt auf Pegas Workflow und Entscheidungsfindung, um die Interaktion zu steuern. Es gibt keinen Menübaum und keine Warteschlange. Pega verwaltet Identität, Kontext und Echtzeit-Entscheidungen und leitet die KI an, Optionen wie Verfügbarkeit oder Berechtigung zu bewerten und die nächstbeste Maßnahme zu bestimmen. Die KI bucht, bucht um oder löst Probleme direkt innerhalb des Workflows und bestätigt dies per SMS. Wenn keine Option zum Anrufer passt, wird die Interaktion an einen menschlichen Agenten weitergeleitet, wobei der vollständige Kontext bereits auf dem Pega-Desktop vorliegt, einschließlich Identität, Absicht, getroffene Entscheidungen und versuchte Aktionen so muss sich der Anrufer nie wiederholen.

"Das Modell war nie der Engpass bei der agentenbasierten KI. Die Konversationsebene ist es auch nicht mehr. Was die Implementierung jetzt verlangsamt, ist die Umwandlung von KI-Interaktionen in echte Kundenservice-Ergebnisse die Verknüpfung von Entscheidungen, Workflows und Systemen in Echtzeit", sagte Simon Leyland, CEO und Mitbegründer von CloudInteract. "Hier kommt unsere Partnerschaft mit Red Kite ins Spiel. Gemeinsam kombinieren wir die von Amazon betriebene Sprach-KI mit Pegas Workflow-, Entscheidungs- und Ausführungsebene, sodass die KI nicht nur auf Daten zugreift, sondern darauf reagieren und Ergebnisse erzielen kann. Durch den Einsatz von Pega können Unternehmen Projekte, die normalerweise bis zu achtzehn Monate dauern, auf etwa zehn Wochen verkürzen. Das ist die Partnerschaft."

"CloudInteract ist für die Sprach-KI und die Amazon Connect-Ebene zuständig. Wir bringen Pega Customer Service, Pega Customer Decision Hub und Case Management ein. Ein verantwortliches Team, zwei Spezialgebiete", sagte Andrew Watchman, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Red Kite.

"KI-Gespräche sind nur dann von Bedeutung, wenn sie zum richtigen Ergebnis führen. Durch die Kombination der KI-Agenten von Amazon mit den Workflow- und Entscheidungsfunktionen von Pega können Unternehmen Aufgaben innerhalb geregelter, konformer Prozesse ausführen und so in einer einzigen Interaktion von der Absicht zur Lösung gelangen", sagte Don Schuerman, CTO von Pega.

Die Integration erweitert ein Modell, das CloudInteract bereits im Produktivbetrieb einsetzt. Für das NovoCares-Programm von Neovance betreibt CloudInteract autonome Sprachagenten, die echte Patientenanrufe in drei Sprachen bearbeiten, mit einer KI-Abdeckungsrate von rund 14 vom ersten Tag an, mehr als 10.000 bearbeiteten Anrufen und null Vorfällen der Schweregradstufe 1 bei der Einführung. Die von Pega unterstützte Integration überträgt dieses Produktionsmodell auf jeden Sektor, in dem Kundendaten, Fälle und Entscheidungen in Pega gespeichert sind von der Schadenbearbeitung und Policenverwaltung in der Versicherungsbranche über Bürgerdienste und Sozialleistungen im öffentlichen Sektor bis hin zu Terminplanung und Identitätsmanagement im Gesundheitswesen.

Red Kite präsentiert die Lösung auf der PegaWorld vom 7. bis 9. Juni 2026 in Las Vegas. Um eine Vorführung vor Ort oder per Fernzugriff zu buchen, besuchen Sie https://redkite-solutions.com/Connect-Agentic-AI/.

Über CloudInteract

CloudInteract ist ein auf Amazon Connect basierender Anbieter von KI-gestützten Contact-Center-Lösungen. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in den USA bietet über seine Apollo-Plattform Amazon-Connect-Migrationen, agentische KI-Sprachagenten und Echtzeitanalysen an. Das Unternehmen verfügt über sieben Amazon-Connect-Ambassador-Zertifizierungen. Besuchen Sie cloudinteract.io.

Über Red Kite

Red Kite ist ein spezialisierter Pega-Implementierungspartner mit Fachkompetenz in den Bereichen Pega Case Management, Kundenservice, Customer Decision Hub, generative KI, Agent Desktop und robotergestützte Prozessautomatisierung. Red Kite wurde 2020 gegründet, hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und bietet Pega-Lösungen für Unternehmen an. Besuchen Sie Red Kite Solutions.

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Red Kite Andrew Watchman, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer Andrew.Watchman@Redkite-solutions.com