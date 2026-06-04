Bereitstellung von Lösungen für das Management von Wechselkursrisiken und grenzüberschreitenden Zahlungen

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Unternehmenszahlungen, hat eine Vereinbarung mit Vålerenga Fotball AS geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay künftig als offizieller Devisenpartner (FX) des Vereins tätig sein.

Corpay Cross-Border wird Vålerenga Fotball AS umfassende Lösungen zum Management von Wechselkursrisiken bereitstellen und so die Geschäftstätigkeit des Vereins unterstützen. Zudem ermöglicht die preisgekrönte Plattform dem Verein, weltweite Zahlungen nahtlos über eine einzige Schnittstelle abzuwickeln.

"Corpay Cross-Border ist stolz auf seine Rolle als offizieller Devisenpartner von Vålerenga Fotball AS", erklärt Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Diese Partnerschaft festigt die Position von Corpay als führender Anbieter von Lösungen für das Management von Unternehmenszahlungen und Wechselkursrisiken im Profifußball und bietet uns zugleich eine starke Plattform für den Ausbau unserer Marke und unseres Geschäfts in Norwegen. Wir freuen uns darauf, den Verein bei seinem Streben nach Erfolg in der Eliteserien Norwegens oberster Fußballliga zu unterstützen."

"Wir begrüßen die Möglichkeit, die modernen Währungslösungen von Corpay nutzen zu können. Sie werden uns helfen, die Vorhersehbarkeit in Zeiten starker Schwankungen zu gewährleisten", so COO Harald Gjervik.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für Unternehmenszahlungen, das Unternehmen und Verbraucher dabei unterstützt, Zahlungen auf einfache und kontrollierte Weise abzuwickeln. Mit den modernen Zahlungslösungen von Corpay können Kunden fahrzeugbezogene Ausgaben (z. B. Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. Zahlungen an Lieferanten) einfacher verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und haben letztendlich geringere Ausgaben. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, deren Eigentümer und Betreiber Corpay, Inc. ist.

Corpay Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

Über Vålerenga Fotball AS

Vålerenga ist ein stolzer Verein mit einer beeindruckenden Geschichte! Sie beginnt mit der Gründung in einer Tischlerei in der Vålerenggata, setzt sich fort durch die Boheme-Ära und den Meistertitel der 1960er Jahre und reicht bis in die Ära der "neuen Bohemiens" und die Erfolge der Achtzigerjahre.

In den Neunzigerjahren setzten der Verein und die Fangruppe Klanen ein historisches Zeichen gegen Rassismus. In Europa feierte der Verein zahlreiche Erfolge. Zu den Höhepunkten gehören Spiele gegen den FC Chelsea, Besiktas JK und den FC Newcastle United.

Im Jahr 2005 gewannen wir unseren bislang letzten Meistertitel und feierten zusammen mit Zehntausenden Fans vor dem Osloer Rathaus. Unseren bislang letzten norwegischen Pokalsieg holten wir 2008. Die Tore erzielten dabei zwei Jungs aus unserer Region.

Im Herbst 2017 zog Vålerenga in die Intility Arena um. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Ligasaison 2020 sicherte sich unsere Herrenmannschaft ihre erste Ligamedaille im neuen Stadion.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border. Eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com