Globale Supply-Chain-Leader wurden für mutige Innovationen, Flexibilität und messbare Ergebnisse ausgezeichnet

Kinaxis (TSX: KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Planung und -Koordination von Lieferketten, gab heute die Gewinner seiner 2026 Customer Awards bekannt. Diese nun bereits im achten Jahr in Folge verliehenen Auszeichnungen wurden live auf der Kinexions North America feierlich überreicht, der von Kinaxis veranstalteten globalen Flaggschiff-Konferenz, auf der Führungskräfte aus dem Bereich Lieferkette aus aller Welt zusammenkommen.

Mit den jährlich verliehenen Auszeichnungen werden Organisationen und Einzelpersonen gewürdigt, die die Möglichkeiten moderner Lieferketten neu definieren. Die Preisträger treiben Innovationen voran, reagieren agil und erzielen mit der Kinaxis Maestro-Plattform messbare Geschäftsergebnisse. Die Auszeichnungen gingen an sieben führende Unternehmen, darunter Reckitt, General Motors, Lupin, Jabil, and Cardinal Health, sowie weitere Unternehmen, die in der vollständigen Liste der Preisträger aufgeführt sind Darüber hinaus erhielt Praveen Vasudevan (Bio-Rad Laboratories) den Champion Award für seinen Beitrag für die Branche.

"Kinexions ist ein Treffpunkt für die Besten der Besten in der Lieferkette, und die Gewinner unseres Customer Awards sind ein perfektes Beispiel dafür, wie diese Exzellenz in der Praxis aussieht", sagte Razat Gaurav, CEO von Kinaxis. "Diese Unternehmen navigieren nicht nur erfolgreich durch komplexe Umgebungen, sie nutzen diese Komplexität dank KI-gestützter Planungs- und Entscheidungsprozesse als Wettbewerbsvorteil, um mit Unterstützung von Kinaxis messbare Ergebnisse im gesamten Betrieb zu erzielen. Ihre Führungsstärke, Innovationskraft und die Ergebnisse, die sie erzielen, setzen neue Maßstäbe dafür, was in modernen Lieferketten möglich ist, und wir sind stolz darauf, sie auf dieser globalen Bühne zu würdigen."

Preisträger des 2026 Kinaxis Customer Award

Pioneer Award: Reckitt

Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die einen klaren implementierungsweg und messbare Auswirkungen auf die Lieferkette in den Bereichen Service, Lagerbestand, Lieferzeiten und Planungsleistung nachweisen können. Das Unternehmen wurde als Pionier ausgezeichnet, da es frühzeitig auf Unternehmensplanung gesetzt und Funktionen für Nachfrage-, Angebots-, Bestands- und Unternehmensplanung zügig implementiert hat. Kinaxis Maestro bildete dabei die grundlegende Basis für Reckitts modernen Technologie-Stack im Bereich der Lieferkette.

Champion Award: Praveen Vasudevan, Bio Rad Laboratories

Diese Auszeichnung geht an Persönlichkeiten, die bei der Transformation der Lieferkette Führungsstärke, Weitsicht und Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.

Praveen Vasudevan wurde aufgrund seiner fundierten technischen und betrieblichen Kompetenz als Champion ausgezeichnet, der es versteht, mit den komplexen Zusammenhängen an der Schnittstelle von KI, Biowissenschaften und Lieferkette umzugehen. Er hat erfolgreich fundamentale Datenmodelle transformiert, um die kundenorientierte Planung zu einer strategischen, unternehmensweiten Entscheidungskompetenz zu machen, was eine nahtlose Prognose und Verteilung kritischer medizinischer Technologien in der Biowissenschaftsbranche ermöglicht.

Excellence Award: General Motors

Eine Auszeichnung für messbare geschäftliche Erfolge durch eine Strategie zur Optimierung der Lieferkette.

General Motors wurde für seine Exzellenz im Bereich Lieferkettenstrategie und -koordination ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seine End-to-End-Planung für Ersatzteile mit Kinaxis Maestro modernisiert und so eine gleichzeitig stattfindende Planung, eine schnellere Reaktion auf Störungen sowie eine verbesserte Produktverfügbarkeit ermöglicht, während die Rentabilität und der Cashflow gesichert wurden.

Impact Award: Lupin Limited

Die Auszeichnung würdigt positive Beiträge im Bereich Umwelt und Soziales.

Lupin wurde für seine zweckorientierte Unternehmensführung und die Erzielung messbarer Ergebnisse zum Wohle der Menschen und des Planeten ausgezeichnet. Das Unternehmen nutzte in über 130 Ländern eine einheitliche Planungsplattform, um Abfall und Emissionen zu reduzieren, durch Automatisierung das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern und den Patientenzugang durch resilientere, vorausschauende Entscheidungen in der Lieferkette zu verbessern.

Innovation Award: Jabil

Mit dieser Auszeichnung werden innovative Anwendungen der Kinaxis-Technologie gewürdigt.

Jabil, das für seine Innovationsführerschaft bekannt ist, ist ein Early Adopter von fortschrittlicher KI, Prognosen auf Basis von maschinellem Lernen sowie Optimierung und Risikoanalyse. Das Unternehmen treibt aktiv Innovationen voran und erprobt neue Funktionen, um die Planungseffizienz, die Prognosegenauigkeit und die Ergebnisse der langfristigen Bestandsverwaltung zu verbessern.

Center of Excellence Catalyst Award: Cardinal Health

Diese Auszeichnung geht an Kunden, die ein Kinaxis Center of Excellence nutzen, um die Einführung zu beschleunigen und den Wert zu steigern.

Der Geschäftsbereich Global Medical Products and Distribution von Cardinal Health wurde für den Aufbau eines disziplinierten IT und Business Center of Excellence (COE) ausgezeichnet, das bewährte Verfahren standardisiert und skalierbare Funktionen vorantreibt und damit Kinaxis für den optimalen Einsatz in der Lieferkette positioniert. Durch die Verbindung von Business und IT trägt das COE zu Echtzeit-Transparenz, einer proaktiveren Entscheidungsfindung und verbesserten Serviceleistungen für die Kunden bei.

"Unsere Kunden setzen weiterhin Standards für das, was moderne Lieferketten leisten können", sagte Mike Mauger, Chief Customer Officer bei Kinaxis. "Jeder der diesjährigen Preisträger setzt Strategien in die Tat um und nutzt Kinaxis Maestro, um schneller Entscheidungen zu treffen, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und messbare Ergebnisse in allen Bereichen ihres Betriebs zu erzielen. Hervorzuheben ist dabei nicht nur ihre Innovationskraft, sondern auch ihre Fähigkeit, durch diese Innovationen konkrete Verbesserungen für ihr Unternehmen, ihre Kunden und ihre Branchen zu erzielen. Wir sind stolz darauf, zu ihrem Erfolg beitragen zu dürfen."

Die Exzellenz unserer Partner als Garant für den Erfolg unserer Kunden

Kinaxis wird auch weiterhin in sein Partner-Ökosystem investieren, das eine zentrale Rolle für den Kundenerfolg und die Innovation spielt. Anfang dieses Jahres würdigte Kinaxis im Rahmen der jährlichen Ignite Sales Kickoff-Veranstaltung in Fort Lauderdale, Florida, seine Top-Partner für ihre herausragenden Leistungen und ihre Zusammenarbeit im Jahr 2025:

Top Global System Integrator: Genpact

Top Strategic Partner: 4flow

Top VAR Partner: Deloitte EMEA

Die Zukunft der Lieferkette gemeinsam gestalten

Die Kinexions ist ein wichtiger Treffpunkt für die globale Supply-Chain-Community und bringt Innovatoren, Führungskräfte und Experten zusammen, die sich für die Weiterentwicklung der Zukunft der Lieferkettenplanung und -orchestrierung einsetzen. Die Preisträger der diesjährigen Awards stehen für einen umfassenden Wandel in der Branche hin zu einer intelligenteren, schnelleren und vernetzteren Entscheidungsfindung, die durch KI, Echtzeitdaten und durchgängige Orchestrierung vorangetrieben wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Kinaxis die Lieferkettenplanung und -orchestrierung mithilfe von KI revolutioniert, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260604023637/de/

Contacts:

Media Relations

Erin Boyle Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065



Investor Relations

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613