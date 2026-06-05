Von Robert Jakob Greifen Sie sich an den Kopf! Nein, das ist kein Witz. Trump will wieder neue Zölle. Diesmal wegen der Zwangsarbeit, von der die Schweiz und andere knapp sechzig Volkswirtschaften ungerechtfertigterweise im Handel gegenüber den USA profitieren würden. Und natürlich soll es die Schweiz stärker als die bösen Unterstützer der Sklavenarbeit aus der EU treffen. (für die ist nur der für Diktatoren von alters her reservierten Zehnte vorgesehen). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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