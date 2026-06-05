Starke Performance: Die Aktie von Personalis ist am gestrigen Donnerstag auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Mit einem zweistelligen Kursplus konnte der Titel zudem eine wichtige Widerstandszone überwinden und damit ein starkes Kaufsignal generieren. Kein Wunder, rechtfertigen die sehr guten News der vergangenen Wochen eine Neubewertung.Personalis widmet sich der Krebsgenomik. Mit den Tests der Gesellschaft können Krebserkrankungen präzise analysiert werden, womit der Weg zu personalisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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