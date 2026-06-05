Airbus hat im Mai offenbar 81 Jets ausgeliefert - fast 59 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch hinter dem Sprung steckt mehr als operative Stärke: Ein gelöster China-Streit, entspannte Lieferkettenprobleme und ein möglicher Großauftrag von Singapore Airlines machen die Aktie wieder spannend. Airbus hat im Mai offenbar einen deutlichen Auslieferungssprung geschafft. Nach Angaben aus Branchenkreisen lieferte der europäische Flugzeugbauer im vergangenen Monat 81 Maschinen aus. Im Mai 2024 waren es lediglich 51 Jets gewesen. Das entspricht einem Plus von knapp 59 Prozent. Der starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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