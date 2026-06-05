Warum Bitcoin in den letzten Monaten Tiefststände erreicht hat und warum die langfristige Perspektive im Wesentlichen unverändert bleibt. Von Fabian Dori, CIO, Sygnum Bank Bitcoin ist in den letzten Tagen und Wochen auf mehrmonatige Tiefststände zurückgefallen und wird unter 70'000 US-Dollar gehandelt. Zwei Themen dominierten die Schlagzeilen: Der erste Bitcoin-Verkauf von Strategy seit über drei Jahren sowie der fragile Waffenstillstand im Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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