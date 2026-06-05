Shenzhen - BYD hat in China die Einführung einer umfassenden Schadensabdeckung für die Funktion Urban Navigate on Autopilot (NOA) seines Fahrerassistenzsystems "God's Eye" angekündigt. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen der "Intelligence Strategy Conference" des Unternehmens, auf der zudem der XUANJI A3 vorgestellt wurde - der erste von einem chinesischen Automobilhersteller entwickelte 4-Nanometer-Chip für hochautomatisiertes Fahren. Nachdem BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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