Während die Konkurrenz aus den USA oder Japan zulegte, verzeichneten deutsche Autobauer zum Jahresanfang weiter Umsatzrückgänge. Besonders in einem Land hakt es für die Deutschen weiterhin. Die deutschen Autohersteller haben zum Jahresbeginn beim Umsatz im Vergleich zur internationalen Konkurrenz an Boden verloren. Das geht aus einer Analyse der weltweit 19 größten Automobilhersteller durch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Die Umsätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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