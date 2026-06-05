Zu den größten Gewinnern des KI-Booms zählen Nvidia, Speicherchip-Hersteller und Chip-Aktien. Doch ausgerechnet die nächste Plattform des KI-Chip-Marktführers wirft nun eine unbequeme Frage auf: Ist die Speicherrallye inzwischen ihrer eigenen Zukunft davongelaufen? Für Micron, SK Hynix, Samsung und andere Halbleiter-Aktien könnte genau diese Frage nach den massiven Kursanstiegen der vergangenen Monate entscheidend werden. Nvidias Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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