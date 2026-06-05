Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenschluss kaum von der Stelle. Marktteilnehmer rechnen bis zum Nachmittag auch nicht mit grösseren Sprüngen. Mit dem ersten Freitag im Monat steht dann nämlich der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an. Der Bericht dürfte nach den zuletzt gesehenen ADP-Daten und den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung von hohem Interesse nicht nur für die Anleger sein. «In den kommenden beiden Wochen stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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