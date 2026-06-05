Wochenlang befand sich die Medtronic-Aktie in einem massiven Abwärtstrend, doch am Mittwoch und Donnerstag gelang dem Medizintechnikkonzern mit einem Kursplus von in Summe +11% ein eindrucksvoller Rebound. Was steckt dahinter und können Anleger jetzt mit einem Comeback der Medtech-Aktie rechnen? Starke Zahlen Auslöser des jüngsten Rebounds der Medtronic-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 zur Wochenmitte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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