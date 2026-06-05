So schätzt JPMorgan die Entwicklung des globalen Speichermarktes ein:
Nach einem Marktvolumen von lediglich 214 Mrd. Dollar im Jahr 2025 soll der Markt bereits 2026 auf 896 Mrd. Dollar steigen und bis 2028 auf rund 1,7 Billionen Dollar anwachsen. Das entspräche einer Verachtfachung innerhalb von nur drei Jahren.
Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung der Profitabilität. Die operative Marge der großen Speicherhersteller soll von 30 % im Jahr 2025 auf dauerhaft mehr als 75 % steigen. JPMorgan spricht damit faktisch von einem nachhaltig neuen Gewinnniveau für die Branche.
Volker Schulz https://www.bernecker.info/
Nach einem Marktvolumen von lediglich 214 Mrd. Dollar im Jahr 2025 soll der Markt bereits 2026 auf 896 Mrd. Dollar steigen und bis 2028 auf rund 1,7 Billionen Dollar anwachsen. Das entspräche einer Verachtfachung innerhalb von nur drei Jahren.
Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung der Profitabilität. Die operative Marge der großen Speicherhersteller soll von 30 % im Jahr 2025 auf dauerhaft mehr als 75 % steigen. JPMorgan spricht damit faktisch von einem nachhaltig neuen Gewinnniveau für die Branche.
Volker Schulz https://www.bernecker.info/
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