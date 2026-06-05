München (ots) -Kurz vor WM-Start am 11.Juni noch ein 1a-Neuzugang: Robert Andrich verstärkt das WM-Aufgebot von MagentaTV. Der 31-jährige Kapitän von Bayer Leverkusen - 19-facher Nationalspieler, Deutscher Meister und Pokalsieger - übernimmt als Experte und Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss gleich zwei Funktionen. Nach Thomas Müller, Jonas Hofmann ist Andrích der dritte aktive Spieler im Magenta TV-Team, das mit Tabea Kemme, Mats Hummels und Jürgen Klopp die beste Experten-Riege stellt."Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", sagt Robert Andrich, er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten."Seinen ersten Einsatz hat Robert Andrich gleich beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (Donnerstag, 11. Juni, ab 18.30 Uhr live bei MagentaTV) an der Seite von Kommentator Wolff Fuss. Er trifft in Mexiko City auf seine neuen Team-Kollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp. Die WM-Premiere ist somit schon ein weltmeisterlicher Auftritt der MagentaTV-Experten.MagentaTV hat bereits den Countdown auf die WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko mit WM-Highlights und neu kommentierter WM-Historie gestartet. Ab dem 11.Juni eröffnet der frei empfangbare Breakfast Club die WM-Live-Berichterstattung bei MagentaTV um 07.00 Uhr mit allen Infos zur WM und aus dem deutschen Lager. Das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika wird bereits ab 18.30 Uhr gezeigt. Für MagentaTV unter anderem live auf Sendung: Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Laura Wontorra und Johannes B. Kerner. Wolff Fuss kommentiert.Bei seinem 2. WM-Spiel wird Robert Andrich die deutsche Mannschaft gegen Curacao (14. Juni, Vorberichte bereits ab 17 Uhr live bei MagentaTV) als Co-Kommentator und Experte begleiten. Seine DFB-Karriere hat Andrich noch nicht ganz aufgegeben. "Es ist und bleibt für mich eine riesengroße Ehre für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Ich hätte sehr gern, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, die Mannschaft dabei unterstützt, Weltmeister zu werden", sagt Robert Andrich, der sich auf seine Experten-Aufgabe freut: "Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. In der Analyse habe ich sicher meine Stärke. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch klare Kante kann. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team somit auf eine andere Art und Weise begleiten."Der in Potsdam geborene Mittelfeld-Stratege arbeitete sich von der Jugend bei Hertha BSC Schritt für Schritt nach oben: über Dynamo Dresden und den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga, den Zweitligisten 1. FC Heidenheim bis hin zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin - Andrich hat sämtliche Spielklassen des deutschen Profi-Fußballs durchlaufen. Den nächsten großen Schritt machte Andrich 2021 mit dem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen, wo er rasch zur Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld avancierte. Das Karrierehighlight: die Saison 2023/24 - Meister, Pokalsieger, Europa-League-Finalist als Teil der "legendären" Leverkusen-Mannschaft, die eine gesamte Bundesliga-Saison ungeschlagen blieb. Seit 2025 trägt Robert Andrich die Kapitänsbinde der Werkself. Auch für den DFB lieferte er auf höchstem Niveau: 19 A-Länderspiele, alle fünf deutschen Partien der Heim-EM 2024 als Stammspieler an der Seite von Toni Kroos in der Doppelsechs komplettieren eindrucksvoll seine bisherige Karriere.TV-Chef Arnim Butzen: "Mit Robert Andrich gewinnen wir einen aktiven Spieler als Experten, der seit Jahren in der Bundesliga und international auf dem Platz den Takt vorgibt. Er kann Teams führen, weiß, auf was es bei einer WM ankommt und kennt die meisten Spieler aus der Nationalmannschaft sehr gut. Robert analysiert, wie er spielt: nah dran, meinungsstark, mit Übersicht. Er wird das, was auf dem Platz für einige erst auf den zweiten Blick sichtbar passiert, in die Wohnzimmer transportieren - ungefiltert, ehrlich und mit der klaren Kante, die ihn auf dem Platz zum Leader macht."MagentaTV als erste Adresse für die WM 2026MagentaTV bietet das größte und beste TV-Angebot zur WM 2026 (11. Juni - 19. Juli). Mit insgesamt rund 1.000 Programmstunden, einem hochkarätigen Expertenteam, innovativen Formaten und gezielten Angeboten für internationale Communities - darunter ein eigenes türkischsprachiges Programm mit Kommentar und Spezialgasten - schafft MagentaTV ein einzigartiges WM-Erlebnis. Damit ist MagentaTV die zentrale Anlaufstelle für die FIFA WM 2026 in Deutschland - für alle Fans, unabhängig von Herkunft oder bevorzugter Sprache.MagentaTV zeigt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, davon 44 exklusiv. Das exklusive Rechtepaket umfasst nicht nur Gruppenspiele mit Topnationen wie Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA, sondern auch entscheidende K.o.-Partien: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auf drei dedizierten WM-Kanälen (FUSSBALL.TV 1, FUSSBALL.TV 2 mit Taktik-Feed und FUSSBALL.TV 3 als Überraschungskanal) läuft die Berichterstattung rund um die Uhr und in UHD-Qualität.Mit Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann, Micky Beisenherz, Robert Andrich und Fan-Experte Tom Kaulitz bietet MagentaTV ein außergewöhnliches Experten-Team. Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, und Wolff Fuss führen als herausragende TV-Persönlichkeiten eine Top-Reihe von Moderatorinnen und Kommentatoren an.Weitere Informationen gibt es hier: www.magenta.tvPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6288532