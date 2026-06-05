"300 Gigawatt Photovoltaik pro Jahr in 2025 weltweit, mindestens 200 Gigawatt für Deutschland insgesamt": Was wir im September 2012 bei einem Weltmarkt von 27 bis 30 Gigawatt als "Burning Ambition" zur Inspiration und Ansporn in die Branche getragen haben, wurde vom globalen Markt "überrannt". Und so gab es nie ein Jahr mit 300 Gigawatt Zubau - diese Marke ist einfach grandios übersprungen worden und 2025 ist laut aktuellen Zahlen der IEA-PVPS mit einer neu installierten Photovoltaik-Leistung von 698 Gigawatt zu Ende gegangen. Fast 3 Terawatt sind nun global installiert. Nachdem das erste Terawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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