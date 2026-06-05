Schaeffler steckt mitten im Umbruch. Der Autozulieferer erfindet sich neu und setzt neben dem klassischen Geschäft auf Humanoide Roboter und Drohnen. Dazu hat Schaeffler mit Celia Pelaz eine erfahrene Rüstungsmanagerin an die Spitze des neuen Bereichs "Defence & New Space" gesetzt. Pelaz übernimmt zum 1. Oktober 2026 die Führung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs.Die neuen Geschäftsfelder von Schaeffler haben Charme. Der ganze Prozess wird allerdings nicht ohne "Nebenwirkungen" einhergehen.Kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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