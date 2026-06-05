Der dänische Biopharma-Riese hat in dieser Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) seine Wegovy-Pille lanciert. Es handelt sich damit um den ersten Markt außerhalb der USA, den Novo Nordisk mit seinem oral verfügbaren Appetitzügler versorgen wird. Und auch in einem europäischen Land steht der Launch wohl unmittelbar bevor.Wie die Daily Mail berichtet, könnte die "bahnbrechende Diätpille" in wenigen Tagen in Großbritannien zugelassen werden. Die Tageszeitung stützt sich dabei auf Quellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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