In den vergangenen Monaten hat Eco Stor verschiedene Meilensteine für seinen großen Batteriespeicher im schleswig-holsteinischen Schuby erreicht. So sicherte sich der Projektierer eine Finanzierung und schloss ein Tollingvertrag mit Alpiq ab. Ziel ist es, den Batteriespeicher mit 103 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität im Herbst in Betrieb zu nehmen. Dann wird er auch mit einer umfassenden Monitoring-Lösung von Amperecloud ausgestattet sein, wie die Unternehmen pv magazine erklärten. Die Überwachung des Batteriespeichers wird dann durch die "Amperecloud Platform" erfolgen. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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