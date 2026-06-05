Hamburg (ots) -- Service-Partnerschaft für eine souveräne Cloud-Plattform für den öffentlichen Sektor- Partnerschaft ermöglicht bessere End-to-End-Begleitung bei der Cloud-MigrationSopra Steria hat mit der Delos Cloud GmbH eine strategische Partnerschaft geschlossen. Damit erweitert das Unternehmen gezielt sein Portfolio für souveräne Cloud-Lösungen. Als Partner der Delos GmbH unterstützt Sopra Steria öffentliche Auftraggeber bei der Migration auf diese wichtige souveräne Cloud-Plattform für den öffentlichen Dienst.Delos Cloud, ein Tochterunternehmen von SAP, betreibt eine hersteller- und lösungsneutrale Plattform auf Basis der Microsoft-Hyperscaler-Technologie. Sie erfüllt alle relevanten Sicherheits- und Geheimhaltungsvorgaben des BSI und bildet einen zentralen Baustein der Deutschen Verwaltungs-Cloud-Strategie (DVS). Der Betrieb erfolgt ausschließlich durch deutsches, sicherheitsüberprüftes Personal im Operations Center. Die Delos Cloud GmbH hat heute zum Start ihres Partnerprogramms strategische Partnerschaften mit insgesamt 15 Unternehmen verkündet."Digitale Souveränität ist für die öffentliche Verwaltung längst kein abstraktes Ziel mehr, sondern operative Notwendigkeit. Mit der Delos Cloud können wir Behörden und öffentlichen IT-Dienstleistern eine Infrastruktur anbieten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig die Innovationskraft eines Hyperscalers nutzbar macht", erläutert Ron de Jonge, Head of Public Sector, Defense & Security.Ergänzung der strategischen Allianz mit SAPDie Partnerschaft ergänzt die bestehende strategische Allianz zwischen Sopra Steria und SAP im Bereich digitaler Souveränität, die im Februar 2026 auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschlossen wurde. Im Zentrum dieser Partnerschaft steht die SAP Sovereign Cloud, ausgelegt für Bereiche, in denen Datenverarbeitung, Betriebsverantwortung und rechtliche Zuständigkeit zu einer sicherheits- und ordnungspolitischen Frage geworden sind."Mit Delos Cloud stärken wir gezielt unser Ökosystem an strategischen Allianzen für den öffentlichen Sektor. Das ist der Bereich, in dem Sopra Steria seit Jahrzehnten Vertrauen aufgebaut hat - und genau dort wollen wir weiter wachsen", erklärt Darius Selke, Chief Business Development Officer GER & AT.Mit der Delos Cloud steht der öffentlichen Hand eine Plattform zur Verfügung, die neben Microsoft Azure und Office 365 auch Open-Source-Lösungen und spezialisierte Fachverfahren für Bund, Länder und Kommunen ermöglicht. Öffentliche Auftraggeber behalten volle Kontrolle über ihre Daten, ohne auf die Skalierbarkeit moderner Cloud-Technologie verzichten zu müssen."Mit der Delos Cloud bringt Sopra Steria leistungsfähige M365 und Azure Services in die öffentliche Verwaltung, souverän, sicher und praxisnah. Wir befähigen Behörden, moderne Kollaborations und Cloudlösungen direkt nutzbar zu machen und so ihre Fachprozesse schneller und effizienter zu digitalisieren", erklärt Dr. Carsten Jürgens, Alliance Manager.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit 51.000 Mitarbeitenden in fast 30 Ländern und anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Die Gruppe bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Sopra Steria stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 151 40625911E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/6288605