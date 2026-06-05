FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2860 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 825 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1050 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 816 (923) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4600 (3900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 660 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 63 (55) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7700 (7600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2972 (2931) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 500 (275) PENCE - RBC CUTS DISCOVERIE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 800 PENCE - UBS CUTS PARAGON BANKING PRICE TARGET TO 1010 (1035) PENCE - 'BUY'
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