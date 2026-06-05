© Foto: Kaleb Tapp - UnsplashFür Software- und Cybersecurity-Werte bleibt das Umfeld angesichts hoher Bewertungen und KI-Sorgen schwierig. Jüngstes Beispiel hierfür ist die Rubrik-Aktie. Software-Aktien zwischen Hoffen und Bangen Die Software- und Cybersicherheitsbranche ringt weiter um einen klaren Kurs. Während einige Unternehmen wie Fortinet, Okta und Snowflake zuletzt von starken Quartalszahlen profitieren konnten, herrscht ein zähes Ringen zwischen KI-Sorgen einerseits und Wachstumsfantasie andererseits. Bescheinigte Nvidia-CEO Jensen Huang der Branche zum Wochenauftakt noch starke Zukunftsaussichten, legten viele Werte seither bereits wieder den Rückwärtsgang ein. Dafür waren nicht zuletzt auch die Quartalszahlen …
Enthaltene Werte: US22788C1053,US7811541090Den vollständigen Artikel lesen
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