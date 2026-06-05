© Foto: DALL*EDer Broadcom-Dämpfer trifft auch CrowdStrike: Die Zahlen sind gut, in Sachen KI hatte man aber Superlative erwartet. CrowdStrikes CEO bremst die Erwartungen, die Aktie fällt zweistellig.Gut ist nicht gut genug: Der Halbleitersektor bekommt erste Dellen nach den Broadcom-Earnings. Kleine Abweichungen von den Erwartungen lösen massive Verkäufe aus. Auch die Aktien von CrowdStrike fielen bei den Anlegern in Ungnade: Im frühen Handel am Donnerstag ging es um rund 10 Prozent abwärts. Die Anteilsscheine erholten sich wieder im Verlauf des Tages, bei einem Minus von rund 2,7 Prozent. Die Vorsicht zum Ende der Woche bleibt aber: Auch im frühen Handel am Freitag bewegen sich die Papiere des …
Enthaltene Werte: US22788C1053Den vollständigen Artikel lesen
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