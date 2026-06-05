Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA sind immer noch ein Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie. Die Leverkusener erhoffen sich Unterstützung vom Obersten Gerichtshof der USA (Supreme Court), um das Problem endlich nachhaltig in den Griff zu bekommen. Im Vorfeld der Entscheidung, die in den kommenden Wochen erwartet wird, gab es zuletzt negative Signale.Hintergrund: Am 22. Mai wurde von einer kleinen Gruppe von Klägeranwälten ein Antrag auf Verfahrensverweisung eingereicht und der Fall im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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