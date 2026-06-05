Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht an diesem Freitag zusammen mit den internationalen Börsen ganz im Bann des US-Arbeitsmarktes. Der monatliche Bericht steht wie an jedem ersten Freitag im Monat am frühen Nachmittag an und wird mit Spannung erwartet. Nach den zuletzt gesehenen ADP-Daten und den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung dürfte er nicht nur für Anleger von hohem Interesse sein. «In den kommenden beiden Wochen stehen die Sitzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab