Bei Smartfox gibt es einen neuen Booster, der überschüssigen PV-Strom aus der Hausanlage für die Erwärmung von Wasser nutzt. Er kann ohne Erweiterung für Heizleistungen von bis zu 3 KW dienen. Die österreichische DAFi erweitert ihr Portfolio rund um ihre Smartfox-Produkte. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um den neuen Smartfox Booster 3K und der Booster Extension zur Nutzung überschüssiger Photovoltaik-Energie. Die neuen Produkte werden erstmals auf der Intersolar Europe 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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