Johnson & Johnson hat mit seinem Wirkstoffkandidaten Nipocalimab einen wichtigen Erfolg in der Entwicklung neuer Therapien gegen systemischen Lupus erythematodes (SLE) erzielt. Wie der US-Gesundheitskonzern mitteilte, erreichte das Medikament in einer Phase-2-Studie bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Erkrankung den primären Endpunkt. Nach 24 Wochen zeigte sich eine deutliche Verringerung der Krankheitsaktivität.Besonders bemerkenswert: Die positiven Effekte hielten nicht nur über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär