Paris/London/Zürich - An den europäischen Aktienmärkten hat am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht Zurückhaltung geherrscht. Marktteilnehmer erhoffen sich durch die Daten Signale für den weiteren Kurs der US-Notenbank. «Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll», so Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. «Zwischen geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten über den weiteren Kurs der Notenbanken fehlt vielen Investoren ein verlässlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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