Genf - Nach dem Erwerb einer ersten Beteiligung von 28 % vor einem Jahr erhöht SEALSQ (NASDAQ: LAES) seinen Anteil an der Wecan Group auf eine Mehrheitsbeteiligung - wodurch Wecan die Einführung eines sicheren, KI-gestützten Compliance-Co-Piloten für die globale Finanzbranche beschleunigen kann. Die Wecan Group, ein führender Schweizer Anbieter von Compliance-Lösungen für Privatbanken und Finanzinstitute, gab heute bekannt, dass die SEALSQ Corp (NASDAQ: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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