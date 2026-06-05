Lugano - GR3N, ein in Lugano ansässiges CleanTech-Unternehmen, das sich auf das Recycling von PET- und Polyesterkunststoffen sowie -fasern spezialisiert hat, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15,5 Millionen Euro abgeschlossen, um den Bau von MODUS voranzutreiben, der weltweit ersten Industrieanlage, die auf der Technologie der mikrowellenunterstützten Depolymerisation basiert. Die Finanzierungsrunde wurde von 360 Capital angeführt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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