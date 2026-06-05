Die Börse ist seit gestern um eine Quantencomputeraktie reicher. Die Honeywell-Tochter Quantinuum feierte am Donnerstag ihr Debüt an der Nasdaq. Wie lief der ersten Börsentag und ist die Quantinuum-Aktie eines der aussichtsreichsten Investments in der neuen Boombranche? So lief der Börsengang Die Quantinuum-Aktie wurde für 60 US$ je Stück ausgegeben. Dieser Ausgabepreis lag nicht nur deutlich über der ursprünglich geplanten Spanne von 53 bis 55 US$, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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